मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एसआईआर में अच्छे काम के लिए मिला इनाम, ई-अटेंडेंस में छूट के बाद भी वेतन रोका

    कलेक्टर ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जिनका वेतन कटकर आया है। इन शिक्षकों ने संबंधित प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करा दी है। इसके अलावा वे शिक्षक भी परेशान हैं, जिन्होंने पूरे महीने ई-अटेंडेंस लगाई और किसी दिन तकनीकी वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाई तो चार से पांच दिन का वेतन कट गया है।

    By Anil Tomar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:31:11 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 07:59:38 PM (IST)
    एसआईआर में अच्छे काम के लिए मिला इनाम, ई-अटेंडेंस में छूट के बाद भी वेतन रोका
    एसआईआर।

    HighLights

    1. ग्वालियर में बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे शिक्षकों को भी नहीं मिली राहत
    2. नियमित तौर पर ई-अटेंडेंस लगाने वालों का भी चार-पांच दिन का वेतन कटा
    3. कलेक्टर ने इन्हें पुरस्कृत किया है। कुछ बीएलओ का वेतन कटकर आया है

    अनिल तोमर, नईदुनिया ग्वालियर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लगे शिक्षकों को फिलहाल ई-अटेंडेंस से राहत दी गई है, लेकिन ग्वालियर जिले में ऐसे शिक्षकों का वेतन भी रोक लिया गया, जो बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य किया है।

    कलेक्टर ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जिनका वेतन कटकर आया है। इन शिक्षकों ने संबंधित प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करा दी है। इसके अलावा वे शिक्षक भी परेशान हैं, जिन्होंने पूरे महीने ई-अटेंडेंस लगाई और किसी दिन तकनीकी वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाई तो चार से पांच दिन का वेतन कट गया है।


    इससे आदेश का पालन करने वाले शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। बता दें कि 28 नवंबर को जिला शिक्षा अधिकारी ने नवंबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर भुगतान करने के आदेश दिए थे। इस आदेश में एसआईआर का काम कर रहे शिक्षकों को मुक्त रखा गया था।

    ऐसे समझें किस तरह वेतन कटा एसआईआर में काम करने वाले शिक्षकों का

    • कन्या विद्यालय पनिहार ब्लाक घाटीगांव के शिक्षक धीरज श्रीवास्तव बीएलओ भी हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में उत्कृष्ट काम के लिए कलेक्टर ने पुरस्कृत किया, लेकिन नवंबर महीने का वेतन नहीं आया। जबकि बीईओ कार्यालय में भी इसकी सूचना दे दी थी।

  • माध्यमिक शाला नया गांव के शिक्षक बलवीर सिंह दोहरे पर भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि हर माह वेतन 69 हजार रुपये आता है, लेकिन इस बार महज 18 हजार रुपये ही खाते में आए हैं। शिकायत करने पर आश्वासन मिला कि बाकी का वेतन जल्द ही बैंक खाते में आएगा।

    • नियमित ई-अटेंडेंस लगाई, फिर भी कटा वेतन

    प्राथमिक स्कूल महेश्वरा के शिक्षक भुवनेश भास्कर, पनिहार ब्लाक के शिक्षक नीरज सोलंकी, वीरपुर स्कूल के राजेश पाल, पुरानी छावनी स्कूल के कुंदन मौर्य आदि कई शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने नियमित ई-अटेंडेंस लगाई है। बीच में किसी दिन सर्वर या अन्य तकनीकी वजह से वे हाजिरी नहीं लगा पाए तो उसी दिन संबंधित अफसरों को फोन व मैसेज करके बता दिया। बावजूद इन सभी का चार से पांच दिन का वेतन काट दिया गया।

    एक बीएलओ का वेतन न पहुंचने और एक का कटकर पहुंचने का मामला सामने आया है। बिल बनवाकर कोषालय में भिजवाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें वेतन मिल सके। वहीं जो शिक्षक नियमित तौर से ई-अटेंडेंस लगा रहे थे और उनका वेतन कटा है। वे अपने आवेदन कार्यालय में आकर दें, उनकी समस्या को भी हल करवाएंगे।

    हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.