एसआईआर में अच्छे काम के लिए मिला इनाम, ई-अटेंडेंस में छूट के बाद भी वेतन रोका

अनिल तोमर, नईदुनिया ग्वालियर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लगे शिक्षकों को फिलहाल ई-अटेंडेंस से राहत दी गई है, लेकिन ग्वालियर जिले में ऐसे शिक्षकों का वेतन भी रोक लिया गया, जो बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य किया है।

कलेक्टर ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जिनका वेतन कटकर आया है। इन शिक्षकों ने संबंधित प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करा दी है। इसके अलावा वे शिक्षक भी परेशान हैं, जिन्होंने पूरे महीने ई-अटेंडेंस लगाई और किसी दिन तकनीकी वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाई तो चार से पांच दिन का वेतन कट गया है।

इससे आदेश का पालन करने वाले शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। बता दें कि 28 नवंबर को जिला शिक्षा अधिकारी ने नवंबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर भुगतान करने के आदेश दिए थे। इस आदेश में एसआईआर का काम कर रहे शिक्षकों को मुक्त रखा गया था। ऐसे समझें किस तरह वेतन कटा एसआईआर में काम करने वाले शिक्षकों का कन्या विद्यालय पनिहार ब्लाक घाटीगांव के शिक्षक धीरज श्रीवास्तव बीएलओ भी हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में उत्कृष्ट काम के लिए कलेक्टर ने पुरस्कृत किया, लेकिन नवंबर महीने का वेतन नहीं आया। जबकि बीईओ कार्यालय में भी इसकी सूचना दे दी थी।