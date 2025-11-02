PHE की अनुमति के बिना जगन भैया की गली में सड़क खोदी, इंजीनियरों को मिला नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने काम में लापरवाही करने वाले इंजीनियरों को थोक में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा एक उपयंत्री की वेतनवृद्धि रोकने के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक काम में लापरवाही पर उपयंत्री अमित साहू की वेतनवृद्धि रोकी गई है।

पीएचई की अनुमति के बिना सड़क खोदी इसके अलावा क्षेत्राधिकारी क्रमांक 18 सतेंद्र सोलंकी एवं सहायक यंत्री बृजबिहारी चंसौलिया को नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पीएचई की अनुमति के बिना जगन भैया की गली में सड़क खोदी गई जिससे आमजनों को परेशानी हो रही है, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने खोदने वाले को नहीं रोका।