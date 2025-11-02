मेरी खबरें
    PHE की अनुमति के बिना जगन भैया की गली में सड़क खोदी, इंजीनियरों को मिला नोटिस

    By Priyank Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:33:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:33:18 PM (IST)
    PHE की अनुमति के बिना जगन भैया की गली में सड़क खोदी, इंजीनियरों को मिला नोटिस
    Gwalior में इंजीनियरों को मिला नोटिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने काम में लापरवाही करने वाले इंजीनियरों को थोक में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा एक उपयंत्री की वेतनवृद्धि रोकने के भी आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक काम में लापरवाही पर उपयंत्री अमित साहू की वेतनवृद्धि रोकी गई है।

    पीएचई की अनुमति के बिना सड़क खोदी

    इसके अलावा क्षेत्राधिकारी क्रमांक 18 सतेंद्र सोलंकी एवं सहायक यंत्री बृजबिहारी चंसौलिया को नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पीएचई की अनुमति के बिना जगन भैया की गली में सड़क खोदी गई जिससे आमजनों को परेशानी हो रही है, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने खोदने वाले को नहीं रोका।


    पैचवर्क नहीं कराने पर नोटिस जारी किया

    प्रभारी सहायक यंत्री वीरेंद्र शाक्य को निगमायुक्त ने काल्पी ब्रिज रोड पर पैचवर्क नहीं कराने पर नोटिस जारी किया है। दक्षिण विधानसभा में वर्क ऑर्डर होने के बाद भी पड़ाव से फूलबाग होते हुए शानो-शौकत तक रोड का पैचवर्क नहीं किए जाने पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को नोटिस जारी किया गया है। वार्ड 55 स्थित सांई नगर में बिना अनुमति सड़क खोदे जाने पर क्षेत्राधिकारी सौरभ शाक्य को नोटिस जारी किया गया है।

