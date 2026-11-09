ग्वालियर में साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाना पड़ा भारी, दबंगों ने कार के शीशे तोड़े, जान से मारने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में दीवाली की रात एक भयानक रोड रेज का मामला सामने आया है। यहां बीच सड़क पर लहराते हुए चल रही एक कार से साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी।

आरोपियों ने बीच सड़क पर रास्ता रोककर कार के शीशे और हेडलाइट चकनाचूर कर दिए और जाते-जाते धमकी दी कि 'हमारी गाड़ी को हॉर्न देना मतलब मौत को बुलावा देना है।' हॉर्न बजाने पर भड़के दबंग जानकारी के मुताबिक, हॉस्पिटल रोड स्थित नाट्य कला मंदिर के पास रहने वाले 24 वर्षीय संकेत दुबे (पिता हेमंत दुबे) रविवार रात अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से रंगमहल के सामने इन्फोसिस हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। जब वे बंधन वाटिका के सामने पहुंचे, तो उनके आगे एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की इलेक्ट्रिक कार लहराते हुए चल रही थी।