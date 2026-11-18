नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्र सरकार की हीट रेजिलिएंट स्कीम के अंतर्गत शहर में कूलिंग जोन और शवदाह गृहों में चिमनियां लगाने के प्रोजेक्ट तो नगर निगम के अधिकारियों ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन सरकार से अनुदान की राशि न मिलने के कारण अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत ग्वालियर का चयन किया गया है और पांच करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार के अनुदान पर आधारित प्रोजेक्ट होने के कारण जब तक निगम को राशि प्राप्त नहीं होगी, तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है।

ऐसे में प्रोजेक्ट तैयार होने और उन्हें सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। निगम के अधिकारियों का प्रयास है कि यदि जल्द से जल्द राशि मिल जाए, तो आगामी गर्मी के मौसम से पहले मैदानी स्तर पर काम पूरे करा लिए जाएं। देश के 12 सबसे गर्म शहरों में शामिल है ग्वालियर, चौराहों पर लगेंगे विशेष शेड दरअसल, देश के 12 सबसे गर्म शहरों में शामिल ग्वालियर में बढ़ते तापमान और लू के असर से निपटने के लिए नगर निगम को शहर के सार्वजनिक स्थानों को गर्मी के लिहाज से तैयार करना है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना की हीट रेजिलिएंट स्कीम के तहत प्रमुख चौराहों पर धूप और लू से राहत देने के लिए विशेष शेड लगाए जाने हैं।