अब जितनी ई-अटेंडेंस, उतना ही मिलेगा वेतन, दिसंबर से ट्रेजरी पोर्टल से जुड़ेगा हमारे शिक्षक ऐप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मासिक वेतन पूरी तरह उनकी ई-अटेंडेंस डिजिटल उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय इस नई व्यवस्था को आगामी दिसंबर माह से लागू करने की अंतिम तैयारी में है, जिसके तहत हमारे शिक्षक ऐप के डेटा को सीधे कोषालय के आईएफएमएस ट्रेजरी पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा। जिले के 7500 शिक्षक सीधे तौर पर होंगे प्रभावित इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के लागू होते ही जिले के करीब 6500 नियमित शिक्षक और एक हजार अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। नई प्रणाली के तहत जितने दिन शिक्षक की हमारे शिक्षक ऐप पर ई-उपस्थिति दर्ज होगी, ठीक उसी अनुपात में उनका मासिक वेतन बनेगा। जिस दिन ऐप पर लाग-इन या उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उस दिन का वेतन स्वतः ही कट जाएगा। इसी प्रकार, स्कूलों में कार्यरत एक हजार अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय बिल भी अब ऐप पर दर्ज बायोमेट्रिक व ई-उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही जनरेट हो सकेंगे।