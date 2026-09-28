ग्वालियर में 17 सेकंड में चोरी! ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने पार किए 1.30 लाख के टॉप्स, पुलिस का गजब तर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र सराफा बाजार स्थित दिव्यांश ज्वेलर्स में शातिर महिला चोरों ने हाथ साफ करते हुए महज 17 सेकेंड के भीतर 1.30 लाख रुपये कीमत के सोने के टॉप्स चोरी कर लिए। यह घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोनों महिलाएं ग्राहक बनकर आई थीं। इनके साथ एक बच्चा भी था। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं चोरी करती हुई नजर आ रही हैं।

खरीददार बनकर आई थी महिला: साड़ी में छिपाया 5 ग्राम का टॉप्स जानकारी के अनुसार, आरोपित महिलाएं सामान्य ग्राहक बनकर दिव्यांश ज्वेलर्स पर पहुंची थी। इन्होंने ज्वैलर अमित सोनी से सोने के टाप्स दिखाने को कहा। जब अमित सोनी का ध्यान भटका या वह अन्य सामान दिखाने में व्यस्त हुआ, तभी महिला ने नजर बचाकर लगभग 5 ग्राम वजनी सोने का टाप्स चोरी कर साड़ी में छिपा लिया। इसके बाद दोनों महिलाएं उठकर बाहर चली गई।