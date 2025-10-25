ग्वालियर में धनतेरस से दीपावली तक सात घरों में हुई चोरी, 82.50 लाख रुपये का माल ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। धनतेरस से दीपावली तक बाजारों में जमकर भीड़ रही। बाजार में चोर-लुटेरों पर तो पुलिस ने पैनी नजर रखी, लेकिन चोरों ने भी इस बार बाजारों में लोगों को निशाना न बनाकर सूने घरों में सेंध लगाई। गली, मोहल्ले से लेकर शहर के पाश इलाकों की कॉलोनियों तक में दीपोत्सव के दौरान सात घरों में चोरी की वारदातें हुईं।

इन घरों से सोना-चांदी के गहने, मोहरें और कीमती सामान ही चोरी किया। बाजारों में तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, लेकिन गली-मोहल्ले, कॉलोनियों में पुलिस सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पुलिस ने चोरी की छह घटनाओं में एफआईआर कर ली है, एक मामले में शिकायती आवेदन लिया है। जांच चल रही है।

फरियादी और पुलिस की रिपोर्ट में मशरूका में जमीन-आसमान का अंतर नईदुनिया ने जिन लोगों के घर चोरी हुई, उनसे बात की। फरियादियों से बात करने के बाद चोरी गए माल की कुल कीमत 82.50 लाख रुपये है, लेकिन पुलिस के अनुसार, यह कीमत 9.47 लाख रुपये ही है। पुलिस की मशरूका (चोरी किए हुए माल की कीमत) में जमीन-आसमान का अंतर है। यह अंतर कैसे है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक फरियादी ने इसे लेकर आपत्ति भी की है। दीपावली पूजन के लिए गए परिवार, उन्हीं के घर टारगेट पर...आशंका- एक ही गैंग इन दिनों में जिनके घर में चोरी हुई, वह लोग दीपावली पूजन के लिए बाहर गए थे, या रिश्तेदार के घर गए थे। आशंका है- वारदात एक ही गैंग ने की है। सीसीटीवी कैमरों में कैद चोर...पकड़ा एक भी नहीं गया अधिकांश घटनाओं में चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखे हैं, लेकिन एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। किस क्षेत्र में किसके यहां हुई घटना 1- मुरार : आर्यनगर निवासी शिक्षक शुभेंद्र सिंह गुर्जर धनतेरस पर अपने परिवार के साथ गांव गए थे। उनके सूने घर से चोर 10 तोला वजनी सोने के गहने, 250 ग्राम चांदी चोरी कर ले गए। कीमत फरियादी के अनुसार- 12 लाख रुपये। पुलिस के अनुसार- 1.35 लाख रुपये।

2- सिटी सेंटर : गोविंदपुरी पुलिस चौकी के पीछे स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले एलआइसी के शाखा प्रबंधक शिवदयाल मीणा के घर में मौजूद होते हुए करीब 10 तोला वजनी सोने के गहने चोरी हो गए। कीमत- 10 लाख रुपये। पुलिस ने एफआइआर नहीं की है। 3- बहोड़ापुर : आनंद नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्टर चंद्रपाल राजपूत परिवार के साथ दीपावली पूजन के बाद गांव चले गए। लौटकर आए तो घर के ताले टूटे पड़े थे। चोर सोने की चार अंगूठी, चार चूड़ी, एक जंजीर, सिक्का, 30 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। कीमत फरियादी के अनुसार-छह लाख रुपये, पुलिस के अनुसार- पुलिस ने सामान, नकद रुपये का उल्लेख किया है। कुल कीमत नहीं लिखी। 4- थाटीपुर : दर्पण कालोनी निवासी बसंत भारद्वाज दतिया के सेंवढ़ा गए थे। 21 अक्टूबर को वह गए थे। इसी दौरान उनके घर से सोने की मोहरें, गहने चोरी हो गए। चोर बाजूबंद, चेन, मोहरें, दो बेंदा, छह अंगूठी, 12 चूड़ियां, कंठी, दो मंगलसूत्र, दो रानी हार व अन्य गहने ले गए। कीमत फरियादी के अनुसार- 45 लाख रुपये कीमत, पुलिस के अनुसार- 4.90 लाख रुपये। 5- पड़ाव : यहां कांति नगर निवासी राहुल धारीवाल भाई दूज पर गुरुवार शाम को अपने पैतृक घर गए थे। रात करीब 10 बजे लौटकर आए। इस दौरान उनके घर के ताले टूटे थे। चोर सोने की मटरमाला, पेंडेंट व डेल कंपनी का लैपटाप ले गए। कीमत फरियादी के अनुसार- 1.50 लाख कीमत पुलिस के अनुसार- 60 हजार रुपये।