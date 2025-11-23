स्पा की आड़ में देह व्यापार! ग्वालियर के पॉश सिटी सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 काल गर्ल, 3 ग्राहक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि ग्वालियर। शहर के पाश इलाके सिटी सेंटर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के अड्डे चल रहे थे। दो स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से छह काल गर्ल और तीन ग्राहक पकड़े गए। दो जोड़े संदिग्ध परिस्थिति में भी पकड़े गए हैं। यहां से पुलिस को काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। एक महिला संचालक और मैनेजर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में महिला संचालक, मैनेजर और ग्राहकों पर एफआइआर दर्ज की गई है।
पुलिस को मिल रही थी सूचना
एएसपी विदिता डागर को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है। एएसपी डागर ने यूनिवर्सिटी थाने की बजाय महिला सेल और दूसरे थानों के पुलिसकर्मियों को पड़ताल में लगाया। इसके बाद एएसपी द्वारा महिला सेल की डीएसपी शिखा सोनी, इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। एक सिपाही को ग्राहक बनाकर रविवार को एसएस आयुर्वेदा और एक सिपाही को ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर में भेजा गया। यहां सिपाही ने काल गर्ल की मांग की तो मोबाइल में पूरी फाइल दिखा दी गई। दो हजार रुपये में काल गर्ल उपलब्ध करवाने की बात तय हो गई। इसके बाद तुरंत सिपाहियों ने एएसपी डागर को मैसेज किया। इसके बाद दो टीमों ने यहां छापा मारा।
एसएस आयुर्वेदा की संचालिका और तीन काल गर्ल मिलीं, यहां दो ग्राहक भी मिले। जबकि ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर में चार काल गर्ल, मैनेजर व एक ग्राहक मिला। इन सभी को महिला थाने ले जाया गया। पुलिस ने काल गर्ल को छोड़कर बाकी सभी पर एफआईआर दर्ज की।
इन पर दर्ज हुई एफआईआर
एसएस आयुर्वेदा की संचालक रेखा शर्मा, यहां से पकड़े गए ग्राहक अनूप सिंह और अभिषेक सिंह पर एफआइआर दर्ज की गई। वहीं ब्लैक पर्ल में देह व्यापार के मामले में मैनेजर मुनीब खान, संचालक राहुल उर्फ मोहन गोयल और ग्राहक अनिल राठौर पर एफआइआर दर्ज की गई है। राहुल गोयल पकड़ा नहीं जा सका। उसी के नाम पर किराये का अनुबंध है।
दिल्ली, उप्र और बंगाल की काल गर्ल पकड़ीं
जो काल गर्ल यहां से पकड़ी गई हैं, वह दिल्ली, उप्र और बंगाल की रहने वाली हैं।
1500 से लेकर पांच हजार रुपये में तय होता था सौदा
मैनेजर और संचालिका के मोबाइल में कई मोबाइल नंबर मिले हैं। कई युवतियों के फोटो मिले हैं। यहां 1500 से लेकर पांच हजार रुपये में सौदा होता था। इसमें काल गर्ल को सिर्फ एक हजार रुपये मिलते थे, बाकी पूरा पैसा संचालक रखते थे।
थाने को खबर नहीं
इस कार्रवाई के बारे में यूनिवर्सिटी थाने के स्टाफ को खबर नहीं थी। पूरा ऑपरेशन गोपनीय था। इससे पहले भी जब सिटी सेंटर में देह व्यापार पकड़ा गया था तो थाने की मिलीभगत खुली थी। तब तत्कालीन थाना प्रभारी लाइन हाजिर हुए थे।
पुलिस ने क्या कहा
एएसपी, विदिता डागर ने कहा कि “स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। दो जगह देह व्यापार पकड़ा गया है। इन पर एफआइआर दर्ज की गई है।”
इसे भी पढ़ें- भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर का अचानक निरीक्षण, साफ-सफाई में मिली लापरवाही, दिए गए सख्त निर्देश