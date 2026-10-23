शीतला माता मंदिर समिति करेगी घायलों की बेटियों के हाथ पीले, विवाह का खर्च समिति और महंत परिवार मिलकर उठाएंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्राम सातऊ स्थित शीतला माता मंदिर समिति ने 18 अक्टूबर की रात हुई दुर्घटना में प्रभावित परिवारों की मदद करने का निर्णय लिया है। समिति मृतकों के स्वजन और गंभीर रूप से घायल लोगों के परिवारों की बेटियों के विवाह का खर्च उठाएगी।

समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर ने गुरुवार को आयोजित बैठक में यह घोषणा की। दुर्घटना के बाद मंदिर के कर्ताधर्ताओं पर श्रद्धालुओें की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मंदिर समिति ने दुर्घटना के बाद मृतक के स्वजन व घायलों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।