शीतला माता मंदिर हादसा: ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन के 40 अधिकारियों से होगी पूछताछ, बतानी होगी जिम्म्मेदारी-कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे को लेकर चल रही मजिस्ट्रियल जांच में लोगों से साक्ष्य और जानकारी आमंत्रित करने के सिलसिले के चलते दूसरे दिन मंगलवार को भी कोई नहीं पहुंचा। अब एक दिन बुधवार ही शेष बचा है। चार घंटे एडीएम न्यायालय में डाइस पर बैठे रहे। वहीं इस मजिस्ट्रियल जांच के चलते पुलिस और प्रशासन के 40 अधिकारियों को नोटिस जारी कर बुलाया जाएगा, उनसे इस मामले में उनकी जिम्मेदारी से लेकर हादसा कैसे हो गया यह कारण पूछा जाएगा।

सभी के बयान दर्ज होने के बाद हादसे से जुड़ी हर कड़ी की पड़ताल होगी और इसके बाद जांच का निष्कर्ष निकलेगा। प्रशासन के अधिकारियों में पीडब्ल्यूडी से लेकर बिजली कंपनी सभी संबंधित विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो इस मामले में सीएम की सख्ती के बाद निलंबित किए गए थे।