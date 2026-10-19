शीतला माता मंदिर हादसे में देवदूत बनकर पहुंचे खदान में जेसीबी ऑपरेटर प्रिंस, ट्रक उठाकर बचाई घायलों की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे में जहां ट्रक के नीचे दबे श्रद्धालु जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं ग्राम सांतऊ की आयरन खदान का अमला उनके लिए देवदूत बनकर पहुंचा। सूचना मिलते ही खदान की जेसीबी और पोकलेन मशीनों ने ट्रक को उठाकर घायलों को बाहर निकालने में मदद की।

खदान से बुलवाईं भारी मशीनें में कार्यरत सांतऊ निवासी सतेंद्र सिंह हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की मदद से रास्ता बनवाया और खदान से भारी मशीनें बुलवाईं। जेसीबी आपरेटर प्रिंस कुमार प्रजापति सूचना मिलने के महज 49 सेकंड में मशीन लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए।