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शीतला माता मंदिर हादसे में देवदूत बनकर पहुंचे खदान में जेसीबी ऑपरेटर प्रिंस, ट्रक उठाकर बचाई घायलों की जान

शीतला माता मंदिर हादसे में सांतऊ खदान का अमला देवदूत बना। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी व पोकलेन से ट्रक उठाकर दबे श्रद्धालुओं को सुरक्षित ...और पढ़ें

By Anoop BhargavEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 09:47:13 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 10:01:23 AM (IST)
शीतला माता मंदिर हादसे में देवदूत बनकर पहुंचे खदान में जेसीबी ऑपरेटर प्रिंस, ट्रक उठाकर बचाई घायलों की जान
शीतला माता मंदिर हादसे में देवदूत बना ऑपरेटर प्रिंस। (नईदुनिया)

HighLights

  1. शीतला माता मंदिर हादसे में खदान अमला देवदूत बना।
  2. सतेंद्र सिंह ने पुलिस के साथ रास्ता बनवाकर मशीनें बुलाईं।
  3. ऑपरेटर प्रिंस 49 सेकंड में जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे में जहां ट्रक के नीचे दबे श्रद्धालु जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं ग्राम सांतऊ की आयरन खदान का अमला उनके लिए देवदूत बनकर पहुंचा। सूचना मिलते ही खदान की जेसीबी और पोकलेन मशीनों ने ट्रक को उठाकर घायलों को बाहर निकालने में मदद की।

खदान से बुलवाईं भारी मशीनें

में कार्यरत सांतऊ निवासी सतेंद्र सिंह हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की मदद से रास्ता बनवाया और खदान से भारी मशीनें बुलवाईं। जेसीबी आपरेटर प्रिंस कुमार प्रजापति सूचना मिलने के महज 49 सेकंड में मशीन लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए।


रात से दोपहर तक राहत कार्य में जुटा रहा अमला

उन्होंने टायरों में फंसे घायलों को राहत देने के लिए सूझबूझ से काम किया। इसके बाद जेसीबी और पोकलेन की मदद से ट्रक को उठाया गया, जिससे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका। करहिया थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार, खदान का अमला रात से दोपहर तक राहत कार्य में जुटा रहा।

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