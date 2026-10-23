ग्वालियर का शीतला माता मंदिर हादसा: मजिस्ट्रियल जांच में पुलिस ने मामला अटकाया, चार दिन में भी नहीं दिया ब्यौरा, अब जनता से मांगे साक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार पर हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में पुलिस ने मामला अटका दिया है। जांच अधिकारी एडीएम द्वारा रविवार को मांगी गई जानकारी पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार तक भी उपलब्ध नहीं कराई।

प्रशासन की ओर से शीतला माता मंदिर पर पुलिस का डयूटी आदेश, बैरिकेडिंग आदेश से लेकर सभी जानकारी मांगी गई हैं। कौन-कौन पुलिस अधिकारी व कर्मचारी राउंड द क्लॉक डयूटी पर थे, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया था। अब प्रशासन ने आमजन से भी मांगे साक्ष्य अब प्रशासन ने आमजन से भी साक्ष्य मांगे हैं। कहा है कि किसी के पास भी घटना से जुड़ी जानकारी हो तो वह 26 से 28 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट में आकर दे सकता है। ग्वालियर में विगत 18 अक्टूबर की रात शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार पर ट्रक दुर्घटना के कारण हुई जनहानि के कारणों की जांच के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।