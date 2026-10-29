शीतला माता मंदिर हादसा: एसडीएम-तहसीलदार और CEO समेत 14 अफसरों के बयान दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के तहत गुरूवार को 14 अधिकारियों के एडीएम सीबी प्रसाद के समक्ष बयान दर्ज किए गए। एसडीएम लश्कर नरेंद्रबाबू यादव से लेकर कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी व तहसीलदार-आरआई व पटवारियों के बयान दर्ज किए गए।

कुल 19 लोगों के बयान दर्ज किए जाने थे लेकिन सुबह से शाम तक बयानों में समय लग गया और करवाचौथ का त्यौहार भी था। बचे अधिकारियों के शुक्रवार को बयान दर्ज होंगे और इसी दिन पुलिस अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।