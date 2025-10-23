भाई की तलब की ऐसी चिंता...जेल में बंद भाइयों के लिए तंबाकू-गुटखा तक लेकर पहुंची बहनें, महिला ने साड़ी में छिपा रखा था चाकू

मेरी खबरें
    By amit mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 10:15:23 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 10:15:23 PM (IST)
    ग्वालियर जेल में बंद भाइयों के लिए तंबाकू-गुटखा तक लेकर पहुंची बहनें (File Photo)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय जेल ग्वालियर में भी भाई-दूज मनाई गई। इस अवसर पर खुली मुलाकात रखी गई, जिसमें बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को टीका किया और कामना की, जल्द ही उनका भाई जेल से छूट जाए। कुछ बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की ऐसी चिंता की, जो चर्चा का विषय बन गई। साथ में मिठाई, फल ले जाने तक तो ठीक था, जब कुछ महिलाएं चेकिंग के दौरान तंबाकू, पान मसाला और बीड़ी के बंडल ले जाती पकड़ी गईं, तब जेल प्रबंधन भी स्तब्ध रह गया।

    जब महिलाओं से पूछा गया कि वह यह सब क्यों लेकर आई तो कुछ महिलाओं ने हंसकर जवाब दिया- भाईदूज है, इसलिए भाई की तलब की भी चिंता थी। अंदर तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी मिलती नहीं है, इसलिए लेकर जा रहे थे। जेल प्रहरियों ने गेट पर ही इसे जब्त कर लिया। करीब 35 महिलाओं से चेकिंग के दौरान गेट पर ही यह सामग्री व अन्य कुछ ऐसी वस्तुएं जो जेल में प्रतिबंधित थी, वह जब्त की गईं।


    महिला साड़ी में छिपाकर लाई थी चाकू

    एक महिला जेल में बंद अपने भाई से मिलने आई थी। महिला की जब जेल में प्रवेश से पहले महिला जेल प्रहरी द्वारा चेकिंग की गई तो साड़ी में चाकू मिला। यह चाकू जब्त किया और उससे उसका नाम पूछा तो उसने दौड़ लगा दी। गेट पर एंट्री की तो पता लगा कि वह हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद एक बंदी की बहन है। अब जेल प्रबंधन उससे पूछताछ कर रहा है कि आखिर उसकी बहन चाकू क्यों लेकर आई थी। पुलिस को भी सूचना दी जा रही है।

    जेल में भाई-दूज संपन्न हो गया। इस बार भी खुली मुलाकात रखी गई थी, ताकि बहनें अपने भाइयों का टीका कर सकें। कुछ महिलाएं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट लेकर आई थी। इन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। एक महिला से चाकू बरामद हुआ। वह महिला यहां से भाग गई। पुलिस को भी सूचना दी जा रही है। विदित सिरवैयाजेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल ग्वालियर।

