भाई की तलब की ऐसी चिंता...जेल में बंद भाइयों के लिए तंबाकू-गुटखा तक लेकर पहुंची बहनें, महिला ने साड़ी में छिपा रखा था चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय जेल ग्वालियर में भी भाई-दूज मनाई गई। इस अवसर पर खुली मुलाकात रखी गई, जिसमें बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को टीका किया और कामना की, जल्द ही उनका भाई जेल से छूट जाए। कुछ बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की ऐसी चिंता की, जो चर्चा का विषय बन गई। साथ में मिठाई, फल ले जाने तक तो ठीक था, जब कुछ महिलाएं चेकिंग के दौरान तंबाकू, पान मसाला और बीड़ी के बंडल ले जाती पकड़ी गईं, तब जेल प्रबंधन भी स्तब्ध रह गया।

जब महिलाओं से पूछा गया कि वह यह सब क्यों लेकर आई तो कुछ महिलाओं ने हंसकर जवाब दिया- भाईदूज है, इसलिए भाई की तलब की भी चिंता थी। अंदर तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी मिलती नहीं है, इसलिए लेकर जा रहे थे। जेल प्रहरियों ने गेट पर ही इसे जब्त कर लिया। करीब 35 महिलाओं से चेकिंग के दौरान गेट पर ही यह सामग्री व अन्य कुछ ऐसी वस्तुएं जो जेल में प्रतिबंधित थी, वह जब्त की गईं।