नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के जनरल कोच में ब्रेक बाइंडिंग के कारण पहिये से चिंगारी निकलने और धुआं उठने की घटना सामने आई। रेलवे के अनुसार, कोच में आग नहीं लगी थी, बल्कि ब्रेक के घर्षण से चिंगारी निकली और धुआं उठा था।
सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र की मदद से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। रेलवे के मुताबिक, गाड़ी संख्या 12804 के प्रभावित जनरल कोच की ब्रेक प्रणाली की जांच की गई। इसमें ब्रेक सामान्य रूप से काम करते हुए पाए गए।
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ट्रेन को किया गया गंतव्य की ओर रवाना
आवश्यक जांच के बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई और नहीं जान-माल का नुकसान हुआ। रेलवे ने घटना के कारणों की विस्तृत जांच के लिए गंतव्य स्टेशन पर संबंधित कोच का गहन तकनीकी परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके जरिए ब्रेक बाइंडिंग की वजह और चिंगारी निकलने के कारणों का पता लगाया जाएगा।