नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के लिए प्रभावी पहल नहीं किए जाने पर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं।

एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि सरकार को अपनी एसएलपी खारिज होने का भय है, इसलिए वह मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही। एसोसिएशन के अनुसार मीडिया में एसएलपी में प्रक्रियात्मक डिफाल्ट की खबरें प्रकाशित होने के बाद सरकार ने कुछ कमियां दूर कीं, लेकिन सुनवाई के लिए आवश्यक अन्य प्रक्रियाएं अब भी पूरी नहीं की गई हैं।