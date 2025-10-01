31 अक्टूबर तक चलेगा 'स्पेशल कैंपेन 5.0', फाइलों का होगा त्वरित निपटारा

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर: प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और शासकीय कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के आज गांधी जंयती से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम स्पेशल कैंपेन 5.0 रखा गया है।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर व सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों, फाइलों और अपीलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा, कार्यालयों में स्वच्छता, कचरे का निस्तारण और ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है।