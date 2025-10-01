31 अक्टूबर तक चलेगा 'स्पेशल कैंपेन 5.0', फाइलों का होगा त्वरित निपटारा

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर: प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और शासकीय कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के आज गांधी जंयती से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम स्पेशल कैंपेन 5.0 रखा गया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर व सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।
विशेष अभियान के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों में सेवा भाव और जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, जिससे योजनाओं और सेवाओं की सुगम और पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं से लाभांवितों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अभियान में स्वच्छता और ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से स्वच्छ व हरित शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इस अभियान में विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगम मंडल और आयोग को शामिल किया गया है।
