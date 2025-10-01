मेरी खबरें
    31 अक्टूबर तक चलेगा 'स्पेशल कैंपेन 5.0', फाइलों का होगा त्वरित निपटारा

    सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 5.0चलाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य शासकीय योजनाओं की प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी बनाना, सेवा भाव को सुदृढ़ करना और ई-कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।

    By Anil Tomar
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:06:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:09:24 PM (IST)
    HighLights

    2. स्वच्छता और ई-कचरा प्रबंधन भी मुख्य उद्देश्य।
    3. लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए चलेगा अभियान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर: प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और शासकीय कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के आज गांधी जंयती से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम स्पेशल कैंपेन 5.0 रखा गया है।

    इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर व सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों, फाइलों और अपीलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा, कार्यालयों में स्वच्छता, कचरे का निस्तारण और ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

    सरकारी योजनाओं से लाभांवितों की संख्या में वृद्धि करना उद्देश्य

    विशेष अभियान के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों में सेवा भाव और जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, जिससे योजनाओं और सेवाओं की सुगम और पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं से लाभांवितों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अभियान में स्वच्छता और ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से स्वच्छ व हरित शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इस अभियान में विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगम मंडल और आयोग को शामिल किया गया है।

