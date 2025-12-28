महिला से बदसलूकी में निलंबित SDM हुए साइबर ठगी का शिकार, CM ऑफिस का कर्मचारी बन सजा कम कराने का झांसा देकर ठग ने उड़ाए 2.95 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरैना के सबलगढ़ में महिला से बदसलूकी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के बाद निलंबित हुए एसडीएम अरविंद सिंह माहौर साइबर ठगी का शिकार हो गए। शातिर ठग ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय का कर्मचारी बनकर फोन किया। विभागीय जांच में सजा कम कराने का झांसा देकर 2.95 लाख रुपए ठग लिए।

अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर 19 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच करीब पांच बार पे-वालेट के जरिये अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई। इसके बाद एक लाख रुपए की और मांग की गई, तब एसडीएम को संदेह हुआ। उन्होंने अपने स्तर पर पड़ताल की तो सामने आया कि ठग ने जो नाम बताया था, उस नाम का कोई कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं है।