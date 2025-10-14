मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Tanya Mittal की बढ़ी मुश्किलें... सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, BIGG BOSS से होंगी बाहर?

    बिग बास-19 की प्रतिभागी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के खिलाफ मुंबई के इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी (Faizan Ansari) ने ग्वालियर के एसएसपी आफिस पहुंचकर शिकायत की है। फैजान ने तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:35:44 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:35:44 PM (IST)
    Tanya Mittal की बढ़ी मुश्किलें... सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, BIGG BOSS से होंगी बाहर?
    Tanya Mittal की बढ़ी मुश्किलें। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. तान्या मित्तल इन दिनों जमकर चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं
    2. फैजान अंसारी ने तान्या पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है
    3. आरोपों पर तान्या के किसी परिजन की प्रतिक्रिया नहीं आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिग बास-19 की प्रतिभागी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के खिलाफ मुंबई के इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी (Faizan Ansari) ने ग्वालियर के एसएसपी आफिस पहुंचकर शिकायत की है। फैजान ने तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है।

    तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप

    मुंबई निवासी फैजान ग्वालियर पहुंचे और मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लिखित शिकायत की। फैजान ने आरोप लगाया कि ग्वालियर की रहने वालीं तान्या मित्तल बिग बास की सबसे विवादित प्रतिभागी हैं। उन्होंने अपनी रईसी के झूठे किस्से सुनाए, जब हकीकत सामने आई तो पूरे देश में मजाक बना। फैजान ने एक युवक का नाम लेते हुए कहा कि वह तान्या का मित्र है और उससे रुपयों के लिए धोखाधड़ी की। फैजान का आरोप है कि वह तान्या के खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं। आरोपों पर तान्या के किसी परिजन की प्रतिक्रिया नहीं आई है।


    यह भी पढ़ें- Indore की फैक्ट्री में भीषण आग ने खोली प्रशासन की पोल, बुझाने के संसाधन पड़े कम, रातभर जला इंडस्ट्रियल एरिया

    कौन हैं तान्या मित्तल?

    तान्या मित्तल ग्वालियर के सिटी सेंटर क्षेत्र की रहने वाली हैं। वह बिग बॉस-19 (Big Boss-19) में प्रतिभागी हैं। उन्होंने अपने घर और कार को लेकर कुछ ऐसे किस्से बताए, जो झूठे निकले। इसके बाद से लगातार वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.