Tanya Mittal की बढ़ी मुश्किलें... सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, BIGG BOSS से होंगी बाहर?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिग बास-19 की प्रतिभागी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के खिलाफ मुंबई के इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी (Faizan Ansari) ने ग्वालियर के एसएसपी आफिस पहुंचकर शिकायत की है। फैजान ने तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है।

तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप मुंबई निवासी फैजान ग्वालियर पहुंचे और मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लिखित शिकायत की। फैजान ने आरोप लगाया कि ग्वालियर की रहने वालीं तान्या मित्तल बिग बास की सबसे विवादित प्रतिभागी हैं। उन्होंने अपनी रईसी के झूठे किस्से सुनाए, जब हकीकत सामने आई तो पूरे देश में मजाक बना। फैजान ने एक युवक का नाम लेते हुए कहा कि वह तान्या का मित्र है और उससे रुपयों के लिए धोखाधड़ी की। फैजान का आरोप है कि वह तान्या के खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं। आरोपों पर तान्या के किसी परिजन की प्रतिक्रिया नहीं आई है।