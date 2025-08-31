कहीं पूर्व जन्म का रिश्ता तो नहीं... बार-बार युवक के घर पहुंच जाता है घोड़ा, पुलिस भी हैरान

नईदुनिया प्रतिनिधि , ग्वालियर। ग्वालियर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक घोड़ा अपने मालिक के घर से निकलकर बार-बार किसी और युवक के घर पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि युवक का घोड़े से कोई संबंध तक नहीं है, फिर भी घोड़ा जैसे उसकी तरफ खिंचा चला आता है।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महलगांव निवासी किन्नू नामक युवक रविवार को फिर उसी घोड़े को लेकर थाने पहुंच गया। युवक ने पुलिस को बताया कि घोड़ा लगातार उसके घर आ जाता है, जबकि वह उसका मालिक नहीं है। घोड़े को थाने लेकर पहुंचे युवक ने परेशान होकर पुलिस से कहा कि 'पता नहीं यह मेरे पूर्व जन्म का साथी है या कोई पूर्वज, जो घोड़े के रूप में मेरे पास लौट-लौटकर आ रहा है।'
यह भी पढ़ें- Train Cancelled: जम्मू में बारिश से थमी रफ्तार... कई ट्रेनों को किया कैंसिल, यात्री परेशान, चेक करें लिस्ट
पुलिस ने मामले की जांच कर तुरंत उस घोड़े के थाटीपुर निवासी असली मालिक कोमल को बुलवाया। कुछ ही देर में कोमल थाने पहुंच गए। जब घोड़े ने मालिक को देखा तो थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर भी उसकी नजरें किन्नू की तरफ ही टिकी रहीं। पुलिसकर्मी भी इस नजारे को देखकर मुसकुरा उठे और कहा कि 'लगता है घोड़े और किन्नू का कोई पुराना रिश्ता है।' फिलहाल पुलिस ने घोड़े को असली मालिक कोमल के हवाले कर दिया है।