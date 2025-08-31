मेरी खबरें
    कहीं पूर्व जन्म का रिश्ता तो नहीं... बार-बार युवक के घर पहुंच जाता है घोड़ा, पुलिस भी हैरान

    MP News: किन्नू नामक युवक रविवार को फिर उसी घोड़े को लेकर थाने पहुंच गया। युवक ने पुलिस को बताया कि घोड़ा लगातार उसके घर आ जाता है, जबकि वह उसका मालिक नहीं है। घोड़े को थाने लेकर पहुंचे युवक ने परेशान होकर पुलिस से कहा कि 'पता नहीं यह मेरे पूर्व जन्म का साथी है या कोई पूर्वज, जो घोड़े के रूप में मेरे पास लौट-लौटकर आ रहा है।'

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 10:35:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 10:35:00 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि , ग्वालियर। ग्वालियर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक घोड़ा अपने मालिक के घर से निकलकर बार-बार किसी और युवक के घर पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि युवक का घोड़े से कोई संबंध तक नहीं है, फिर भी घोड़ा जैसे उसकी तरफ खिंचा चला आता है।

    विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महलगांव निवासी किन्नू नामक युवक रविवार को फिर उसी घोड़े को लेकर थाने पहुंच गया। युवक ने पुलिस को बताया कि घोड़ा लगातार उसके घर आ जाता है, जबकि वह उसका मालिक नहीं है। घोड़े को थाने लेकर पहुंचे युवक ने परेशान होकर पुलिस से कहा कि 'पता नहीं यह मेरे पूर्व जन्म का साथी है या कोई पूर्वज, जो घोड़े के रूप में मेरे पास लौट-लौटकर आ रहा है।'

    पुलिस ने मामले की जांच कर तुरंत उस घोड़े के थाटीपुर निवासी असली मालिक कोमल को बुलवाया। कुछ ही देर में कोमल थाने पहुंच गए। जब घोड़े ने मालिक को देखा तो थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर भी उसकी नजरें किन्नू की तरफ ही टिकी रहीं। पुलिसकर्मी भी इस नजारे को देखकर मुसकुरा उठे और कहा कि 'लगता है घोड़े और किन्नू का कोई पुराना रिश्ता है।' फिलहाल पुलिस ने घोड़े को असली मालिक कोमल के हवाले कर दिया है।

