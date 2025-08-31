कहीं पूर्व जन्म का रिश्ता तो नहीं... बार-बार युवक के घर पहुंच जाता है घोड़ा, पुलिस भी हैरान

नईदुनिया प्रतिनिधि , ग्वालियर। ग्वालियर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक घोड़ा अपने मालिक के घर से निकलकर बार-बार किसी और युवक के घर पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि युवक का घोड़े से कोई संबंध तक नहीं है, फिर भी घोड़ा जैसे उसकी तरफ खिंचा चला आता है।

लगातार युवक के घर आता है घोड़ा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के महलगांव निवासी किन्नू नामक युवक रविवार को फिर उसी घोड़े को लेकर थाने पहुंच गया। युवक ने पुलिस को बताया कि घोड़ा लगातार उसके घर आ जाता है, जबकि वह उसका मालिक नहीं है। घोड़े को थाने लेकर पहुंचे युवक ने परेशान होकर पुलिस से कहा कि 'पता नहीं यह मेरे पूर्व जन्म का साथी है या कोई पूर्वज, जो घोड़े के रूप में मेरे पास लौट-लौटकर आ रहा है।'