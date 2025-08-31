Train Cancelled: जम्मू में बारिश से थमी रफ्तार... कई ट्रेनों को किया कैंसिल, यात्री परेशान, चेक करें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पहाड़ी इलाकों में हो रही अतिवर्षा के कारण जम्मू की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन एक बार फिर से प्रभावित हो रहा है। ट्रैक पर पानी भरने और लैंडस्लाइड होने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त करने के साथ ही उनके संचालन के समय में भी परिवर्तन किया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विशेष दिक्कत उन यात्रियों के साथ है, जिन्होंने समय रहते ट्रेनों में आरक्षण करा लिए थे और अपनी यात्रा का प्रोग्राम भी बना लिया था, लेकिन ट्रेनों के निरस्त होने के कारण अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। जम्मू रेल खंड के बाधित होने से 200 से अधिक यात्रियों ने डेढ़ लाख रुपए का रिफंड लिया है। इनमें ऑनलाइन व काउंटर टिकट शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की सहायता करने के लिए वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है।
रविवार को ट्रेन क्रमांक 11077 पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस, ट्रेन क्रमांक 11078 जम्मूतवी-पुणे एक्सप्रेस, ट्रेन क्रमांक 12919 डॉ. आंबेडकर नगर-श्रीवैष्णोदेवी धाम कटरा मालवा एक्सप्रेस, ट्रेन क्रमांक 12920 कटरा-डॉ. आंबेडकर नगर मालवा एक्सप्रेस और ट्रेन क्रमांक 16031 चेन्नई सेंट्रल-श्रीवैष्णो देवी धाम कटरा अंडमान एक्सप्रेस रद्द रही।
वहीं सोमवार को झेलम व मालवा एक्सप्रेस भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा हिमसागर एक्सप्रेस व तिरुन्वेली जम्मूतवी एक्सप्रेस को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए रविवार को एक आरक्षित स्पेशल ट्रेन जम्मू से चेन्नई के लिए रवाना की गई। ट्रेन क्रमांक 04676 जम्मूतवी-चेन्नई सेंट्रल शाम चार बजे रवाना हुई। ये ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सोमवार की दोपहर 3:25 बजे ग्वालियर आएगी।