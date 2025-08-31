Train Cancelled: जम्मू में बारिश से थमी रफ्तार... कई ट्रेनों को किया कैंसिल, यात्री परेशान, चेक करें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पहाड़ी इलाकों में हो रही अतिवर्षा के कारण जम्मू की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन एक बार फिर से प्रभावित हो रहा है। ट्रैक पर पानी भरने और लैंडस्लाइड होने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त करने के साथ ही उनके संचालन के समय में भी परिवर्तन किया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यात्रियों को आ रही है काफी दिक्कतें विशेष दिक्कत उन यात्रियों के साथ है, जिन्होंने समय रहते ट्रेनों में आरक्षण करा लिए थे और अपनी यात्रा का प्रोग्राम भी बना लिया था, लेकिन ट्रेनों के निरस्त होने के कारण अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। जम्मू रेल खंड के बाधित होने से 200 से अधिक यात्रियों ने डेढ़ लाख रुपए का रिफंड लिया है। इनमें ऑनलाइन व काउंटर टिकट शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की सहायता करने के लिए वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है।