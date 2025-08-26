ग्वालियर में पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया के सरकारी बंगले में चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया के रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी बंगले में चोरी हो गई। चोर घरेलू सामान के साथ ही धातु और चांदी की मूर्तियां भी ले गए। पिछले कई दिनों से बंगले में कोई नहीं था। इस बंगले के आसपास मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य पूर्व मंत्रियों के भी बंगले हैं।
जानकारी के अनुसार, चोर बंगले से एल्युमीनियम का भगोना, लोहे की दो बड़ी कढ़ाई, स्टील की 50 थालियां, गैस सिलेंडर, सोफा, कुर्सी और चांदी की दो मूर्तियां चोरी कर ले गए। चौकीदार हंसराज भदौरिया (निवासी महाराजपुरा वासदेव नगर) ने पुलिस को बताया कि वह 12 अगस्त को बंगले में ताला लगाकर बाहर गया था और 24 अगस्त शाम को लौटा। जैसे ही ताला खोला, तो वारदात का पता चला।
पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया कभी-कभार ही इस सरकारी आवास पर आते हैं। खास बात यह है कि घटना के बाद भी ताला पहले की तरह बाहर से बंद मिला, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि चोरों ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया है।
पड़ाव थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया। पुलिस का मानना है कि इतने बड़े-बड़े सामान बिना लोडिंग वाहन के नहीं ले जाए जा सकते। इसी आधार पर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
