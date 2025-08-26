ग्वालियर में पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया के सरकारी बंगले में चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया के रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी बंगले में चोरी हो गई। चोर घरेलू सामान के साथ ही धातु और चांदी की मूर्तियां भी ले गए। पिछले कई दिनों से बंगले में कोई नहीं था। इस बंगले के आसपास मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य पूर्व मंत्रियों के भी बंगले हैं।

ताला खोला, तो वारदात का पता चला जानकारी के अनुसार, चोर बंगले से एल्युमीनियम का भगोना, लोहे की दो बड़ी कढ़ाई, स्टील की 50 थालियां, गैस सिलेंडर, सोफा, कुर्सी और चांदी की दो मूर्तियां चोरी कर ले गए। चौकीदार हंसराज भदौरिया (निवासी महाराजपुरा वासदेव नगर) ने पुलिस को बताया कि वह 12 अगस्त को बंगले में ताला लगाकर बाहर गया था और 24 अगस्त शाम को लौटा। जैसे ही ताला खोला, तो वारदात का पता चला।