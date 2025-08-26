मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में रिश्वत लेते धराया BRC, स्कूल मान्यता के लिए 80 हजार के साथ लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार

    MP Crime: डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के मुताबिक शिकायतकर्ता रामविलास गुर्जर का नगीन नगर में द सेंट पीटर्स कान्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल है। संचालक ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। बीआरसी गर्ग ने पक्ष में रिपोर्ट बनाने के बदले 80 हजार रुपये मांग लिए। परेशान होकर रामविलास ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत कर दी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:01:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 10:01:23 PM (IST)
    MP में रिश्वत लेते धराया BRC, स्कूल मान्यता के लिए 80 हजार के साथ लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार
    रिश्वत लेते पकड़ाया BRC। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. स्कूल संचालक से रिश्वत लेते BRC रंगे हाथ गिरफ्तार
    2. 80 हजार के साथ पुलिस ने चौराहा पर पकड़ा
    3. लोकायुक्त पुलिस ने भरे चौराहा पर रंगे हाथ पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त पुलिस ने खंड श्रोत समन्वयक (बीआरसी) नीरज गर्ग को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नीरज ने निजी स्कूल संचालक रामविलास गुर्जर से स्कूल के मान्यता नवीनीकरण की रिपोर्ट बनाने के बदले 80 हजार रुपये वसूले लिए थे। लोकायुक्त पुलिस ने बीआरसी को भरे चौराहा पर रंगे हाथ पकड़ लिया।

    मान्यता के नवीनीकरण के एवज में मांगी रिश्वत

    डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के मुताबिक शिकायतकर्ता रामविलास गुर्जर का नगीन नगर में द सेंट पीटर्स कान्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल है। संचालक ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। बीआरसी गर्ग ने पक्ष में रिपोर्ट बनाने के बदले 80 हजार रुपये मांग लिए। परेशान होकर रामविलास ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत कर दी। टीम ने बीआरसी के संबंध में जानकारी जुटाई और बातचीत की रिकार्डिंग भी करवा ली।

    रामविलास ने पहली किस्त में 50 हजार रुपये देने की कोशिश की लेकिन बीआरसी ने पकड़े जाने के डर से नगीन नगर में ही ओएसिस स्कूल के कर्मचारी कमल सिंह के पास रखवा दिए। मंगलवार को 30 हजार रुपये लेकर कालानी नगर चौराहा पर बुलाया और लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ लिए।

    यह भी पढ़ें- गैंगस्टर और महिला तस्कर की मदद से ड्रग्स माफिया बनी सीमा, पुलिस से भी सीधा संपर्क

    विपरित रिपोर्ट बनाकर ब्लैकमेल करता है बीआरसी

    स्कूल संचालक ने बताया बीआरसी ने एक बार विपरित रिपोर्ट बनाकर स्कूल की मान्यता निरस्त करवा दी थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने अपील पर सुनवाई की और मान्यता बहाल की। इसके बाद भी बीआरसी ने रुपये मांगे। उसने एक बार 50 हजार रुपये ले लिए। दूसरी बार 80 हजार रुपये मांगने पर पीड़ित को लोकायुक्त की मदद लेना पड़ी।

    गिरफ्तारी के बाद टीम ने कार की तलाशी ली तो सोमवार के लिए 80 हजार रुपये भी डिक्की में मिल गए। डीएसपी के मुताबिक बीआरसी को भरोसा नहीं था। वह बार-बार ठिकाने बदल रहा था। शुरुआत में उसने बड़ा गणपति चौराहा पर बुलाया था। बाद में वह कालानी नगर आ गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.