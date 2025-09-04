Indian Railways News: ग्वालियर से चलने वाली इन ट्रेनों में लगेंगे हाईटेक CCTV कैमरे, संदिग्ध लोगों पर रखी जाएगी नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर से बनकर चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा की दृष्टि से हाइटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें प्राथमिक रूप से ग्वालियर-बरौनी मेल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, रतलाम इंटरसिटी, ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी, सुशासन एक्सप्रेस, ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस, ग्वालियर-अहमदाबाद एक्सप्रेस, ग्वालियर-पुणे एक्सप्रेस को शामिल किया गया है। ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने 74 हजार से अधिक कोचों में ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में अगले छह माह के अंदर इन ट्रेनों में ये कैमरे इंस्टाल कर दिए जाएंगे।

ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस होंगे और यात्रियों के मूवमेंट पर घूम भी सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपने तीनों मंडलों प्रयागराज, झांसी और आगरा से संचालित ट्रेनों के कोचों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसमें 895 लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) और 887 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) कोचों में ये कैमरे लगाए जाएंगे। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और एसी चेयर कार कोच में चार-चार कैमरे, जबकि स्लीपर, जनरल, पेंट्रीकार और एसएलआर कोच में छह-छह कैमरे लगाए जाएंगे।