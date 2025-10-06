Gwalior के इस अस्पताल में नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना लाभ, भोपाल से हुई सख्ती के बाद बदली व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरार जिला चिकित्सालय की ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत MRI जांच की सुविधा नहीं मिल पाएगी। यह निर्णय अस्पताल में MRI मशीन संचालित कर रही निजी एजेंसी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड ने लिया है। अब केवल वे मरीज जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उन्हीं को आयुष्मान योजना के तहत MRI की फ्री सुविधा मिल सकेगी।

बिलों के भुगतान पर लगी रोक इससे पहले ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी यह लाभ मिल रहा था, जबकि योजना के नियमों के अनुसार आयुष्मान कार्ड का उपयोग केवल भर्ती मरीजों के लिए ही वैध है। भोपाल मुख्यालय तक पहुंची अनियमितता की शिकायतों के बाद शासन ने एजेंसी के करीब 50 लाख रुपये के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिए गए कि ओपीडी मरीजों को अब इस योजना का लाभ नहीं दिया जाए। कुछ मामलों में अनावश्यक MRI जांच कराए जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं।