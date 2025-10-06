MP Top News: छिंदवाड़ा मामले में सरकार का एक्शन... 3 अधिकारी किए निलंबित, जीतू पटवारी ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. छिंदवाड़ा मामले में प्रदेश सरकार ने एक्‍शन लेते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है, मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद सियासत गरमाई गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर इस प्रकार पूरे प्रदेश में दवाई वितरित हुई है तो क्या सब डॉक्टर पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। जरूरत है कि दवा कंपनी और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)