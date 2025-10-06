MP Top News: छिंदवाड़ा मामले में सरकार का एक्शन... 3 अधिकारी किए निलंबित, जीतू पटवारी ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. छिंदवाड़ा मामले में प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है, मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
2. छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद सियासत गरमाई गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर इस प्रकार पूरे प्रदेश में दवाई वितरित हुई है तो क्या सब डॉक्टर पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। जरूरत है कि दवा कंपनी और इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
3. सिवनी जिले में सोमवार को जोरदार बारिश से धान और मक्का की फसल को नुकसान हुआ है। शहर के निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। भीमगढ़ बांध का जलस्तर बढ़ने पर दो गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले साल भी इन क्षेत्रों में भारी बारिश से नुकसान हुआ था, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
4. टीकमगढ़ जिला अस्पताल में लोकायुक्त टीम सागर ने नेत्र सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिटायर कर्मचारी द्वारा रिश्वत रुपी केमिकल लगे हुए नोट देने के बाद जैसे ही इशारा किया, तो टीम के सदस्य पहुंच गए और नेत्र सहायक से बीस हजार रुपये जब्त किए। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और कई अधिकारी अपने सीट से गायब हो गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
5. इंदौर में ट्रांसपोर्टरों ने नो एंट्री नियमों के विरोध में पार्सल बुकिंग और सप्लाई बंद कर दी है। लोहा मंडी और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक से कारोबार प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टर पूर्व की तरह छूट की मांग कर रहे हैं। इससे बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हुई है और अन्य शहरों में जाने वाला सामान रुक गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
7. देवास की बागली उपजेल में विचाराधीन बंदी रामप्रसाद उर्फ रामा की मौत हो गई। पेट में जलन और गैस की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक हुआ तो वापस जेल ले आए, रात में फिर दर्द शुरू हुआ तो वापस अस्पताल ले गए, जब तक उसकी मौत हो गई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)