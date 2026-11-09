रायसेन जिला अस्पताल में बवाल, 8 माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद भड़के परिजन, अस्पताल में तोड़फोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। जिला अस्पताल में सोमवार को आठ माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों और उनके साथ आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गंभीर हालत में अस्पताल लाई गई महिला को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया था।

लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ का प्रयास किया और मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी झूमाझटकी हुई।