50 लाख के Mutual Fund Scam का भंडाफोड़... ग्वालियर के तीन आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर क्षेत्र में अस्पताल संचालक से 50 लाख रुपये की Mutual Fund धोखाधड़ी की नाकाम कोशिश की गई थी। अब ग्वालियर साइबर क्राइम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। अस्पताल संचालक की जागरूकता से धोखाधड़ी नहीं हो सकी, वहीं पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपितों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपितों में दो ICICI Mutual Fund कंपनी में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।

पुलिस ने तत्काल खाते से राशि फ्रीज करवाई बीते दिनों डॉ. दिनेश कुमार मजूमदार ने शिकायत की थी कि उनके Mutual Fund खाते की जानकारी में छेड़छाड़ कर मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी बदले गए हैं और 50 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया है। सूचना पर साइबर क्राइम पुलिस ने तत्काल खाते से राशि फ्रीज करवा दी। इसके बाद साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह की जांच में पाया गया कि Mutual Fund का लेन-देन कैम्स कंपनी के माध्यम से होता है।