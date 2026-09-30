तिघरा किडनैपिंग कांड: मुरैना के जंगलों में छिपा डकैत कल्ली गुर्जर, साथी प्रदीप गिरफ्तार; पुलिस के लिए बना सिरदर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तिघरा के गुर्जा गांव से नौ माह की गर्भवती अंजू गुर्जर का गोलियां चलाकर अपहरण करने के मामले में 10 हजार रुपये के इनामी आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस घटना में शामिल डकैत योगी गुर्जर के करीबी कल्ली गुर्जर को पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी है। वह ग्वालियर और मुरैना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। वह लगातार ग्वालियर और मुरैना में वारदात कर पुलिस को चुनौती दे रहा है। फिर भी पुलिस का मुखबिर तंत्र डकैत की पहुंच के आगे फेल साबित हो रहा है।

पुरानी रंजिश में घर में घुसकर की थी मारपीट और फायरिंग तिघरा क्षेत्र के ग्राम गुर्जा निवासी पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे का विवाह वर्ष 2024 में हुआ था। आठ अक्टूबर 2025 को योगी गुर्जर, कल्ली गुर्जर, प्रदीप सिंह गुर्जर सहित अन्य अपराधी गांव में घुसे। इन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और अंजू को अगवा कर ले गए थे।