Indian Railway: ग्वालियर में कोहरे के कारण हाई-स्पीड ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में कोहरे के चलते गुरुवार को भी ट्रेनों की देरी का सिलसिला जारी रहा। शताब्दी, वंदे भारत (Vande Bharat), राजधानी और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें भी घंटों लेट (Train Late) चलीं। सबसे अधिक सचखंड एक्सप्रेस 4.37 घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। बाकी ट्रेनें एक से तीन घंटे तक लेट रहीं। कोहरे की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और ट्रेनें धीमी गति से चल रही थीं। कोहरे का असर पूरे दिन जारी रहा।
|ट्रेन का नाम
|नई दिल्ली से लेट
|झांसी से लेट
|सचखंड एक्सप्रेस
|4.37 घंटे
|-
|श्रीधाम एक्सप्रेस
|3.04 घंटे
|-
|मुंबई राजधानी
|2.43 घंटे
|-
|जीटी एक्सप्रेस
|2.26 घंटे
|-
|केरला एक्सप्रेस
|2.38 घंटे
|-
|शताब्दी एक्सप्रेस
|2.27 घंटे
|2.46 घंटे
|गतिमान एक्सप्रेस
|1.18 घंटे
|-
|पंजाब मेल
|2.27 घंटे
|-
|वंदे भारत
|4.02 घंटे
|3.27 घंटे
|तमिलनाडु एक्सप्रेस
|-
|1.36 घंटे
|एपी एक्सप्रेस
|-
|1.38 घंटे