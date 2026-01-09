मेरी खबरें
    Indian Railway: ग्वालियर में कोहरे के कारण हाई-स्पीड ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा

    Indian Railway: ग्वालियर में गुरुवार को कोहरे का असर ट्रेन सेवाओं पर दिखाई दिया। शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेने ...और पढ़ें

    By Priyank SharmaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 02:14:33 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 02:14:33 AM (IST)
    Indian Railway: ग्वालियर में कोहरे के कारण हाई-स्पीड ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा
    ग्वालियर में कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चलीं। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ग्वालियर में कोहरे से ट्रेनें घंटों लेट रहीं
    2. सचखंड एक्सप्रेस सबसे अधिक 4.37 घंटे लेट
    3. वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी ट्रेनें भी लेट

    नवदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में कोहरे के चलते गुरुवार को भी ट्रेनों की देरी का सिलसिला जारी रहा। शताब्दी, वंदे भारत (Vande Bharat), राजधानी और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें भी घंटों लेट (Train Late) चलीं। सबसे अधिक सचखंड एक्सप्रेस 4.37 घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। बाकी ट्रेनें एक से तीन घंटे तक लेट रहीं। कोहरे की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और ट्रेनें धीमी गति से चल रही थीं। कोहरे का असर पूरे दिन जारी रहा।

    लेट ट्रेनों की लिस्ट

    ट्रेन का नाम नई दिल्ली से लेट झांसी से लेट
    सचखंड एक्सप्रेस 4.37 घंटे -
    श्रीधाम एक्सप्रेस 3.04 घंटे -
    मुंबई राजधानी 2.43 घंटे -
    जीटी एक्सप्रेस 2.26 घंटे -
    केरला एक्सप्रेस 2.38 घंटे -
    शताब्दी एक्सप्रेस 2.27 घंटे 2.46 घंटे
    गतिमान एक्सप्रेस 1.18 घंटे -
    पंजाब मेल 2.27 घंटे -
    वंदे भारत 4.02 घंटे 3.27 घंटे
    तमिलनाडु एक्सप्रेस - 1.36 घंटे
    एपी एक्सप्रेस - 1.38 घंटे


