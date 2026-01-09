Indian Railway: ग्वालियर में कोहरे के कारण हाई-स्पीड ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर में कोहरे के चलते गुरुवार को भी ट्रेनों की देरी का सिलसिला जारी रहा। शताब्दी, वंदे भारत (Vande Bharat), राजधानी और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें भी घंटों लेट (Train Late) चलीं। सबसे अधिक सचखंड एक्सप्रेस 4.37 घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। बाकी ट्रेनें एक से तीन घंटे तक लेट रहीं। कोहरे की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और ट्रेनें धीमी गति से चल रही थीं। कोहरे का असर पूरे दिन जारी रहा।