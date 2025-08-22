मेरी खबरें
    Transport Tax: एमपी के चार बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे कम टैक्स डिफाल्टर, इंदौर में सबसे ज्यादा

    मध्य प्रदेश के चार महानगरों में ग्वालियर में सबसे कम टैक्स डिफाल्टर हैं। इंदौर में सबसे अधिक टैक्स डिफाल्टर हैं, इसके बाद भोपाल और जबलपुर का नंबर है। परिवहन विभाग टैक्स न देने वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को नोटिस देता है और वाहन जब्त करता है। साथ ही चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करता है और टैक्स वसूलता है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 11:19:25 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 12:38:06 PM (IST)
    Transport Tax: एमपी के चार बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे कम टैक्स डिफाल्टर, इंदौर में सबसे ज्यादा
    कार, बाइक जैसे व्यक्तिगत वाहनों से विभाग पंजीयन के समय ही एक मुश्त परिवहन कर वसूल लिया जाता है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. कार, बाइक जैसे व्यक्तिगत वाहनों से पंजीयन के समय वसूली जाती है एक मुश्त राशि।
    2. व्यावसायिक वाहनों से तीन महीने, छह महीने व वार्षिक तौर पर टैक्स लेता है विभाग।
    3. टैक्स डिफाल्टरों से वसूली के लिए परिवहन विभाग ने कसी कमर, नोटिस और जब्ती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। परिवहन विभाग हर वाहन से परिवहन कर वसूल करता है। यह टैक्स दो तरह से वसूला जाता है। व्यक्तिगत वाहनों से एक मुश्त और व्यावसायिक वाहनों से तीन, छह व वार्षिक आधार पर। जिन व्यावसायिक वाहनों का टैक्स उनके मालिक नहीं भरते हैं, वे डिफाल्टर हो जाते हैं।

    परिवहन टैक्स डिफाल्टर प्रदेश के हर जिले में हैं, लेकिन प्रदेश के चार महानगरों में सबसे कम टैक्स डिफाल्टर ग्वालियर में हैं। सबसे अधिक डिफाल्टर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर इंदौर में हैं। इसके बाद नंबर भोपाल और जबलपुर का है।

    बता दें कि कार, बाइक जैसे व्यक्तिगत वाहनों से विभाग पंजीयन के समय ही एक मुश्त परिवहन कर वसूल कर लेता है, लेकिन वहीं व्यावसायिक उपयोग यानी माल ढोने से यात्रियों को लाने ले जाने वाले वाहनों से तीन महीने, छह महीने व वार्षिक तौर पर टैक्स लेता है।

    इस तरह डिफाल्टरों से वसूला जाता है टैक्स

    परिवहन विभाग टैक्स न देने वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को पहले अपने कार्यालय व चेकपोस्ट के माध्यम से नोटिस देता है। नोटिस के बाद भी यदि टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो विभाग वाहन जब्त करता है और जुर्माना भी लगाता है। साथ ही परिवहन विभाग के अफसर सड़कों पर चेकिंग कर वाहनों से टैक्स वसूलते हैं और चेक पोस्ट पर भी वाहनों की जांच करता है।

    naidunia_image

    महानगरों में टैक्स डिफाल्टर की स्थिति

    महानगर टैक्स डिफाल्टर

    • इंदौर - 41396

    • भोपाल - 19867

    • जबलपुर - 13124

    • ग्वालियर - 12099

    अन्य प्रमुख शहरों में टैक्स डिफाल्टर

    शहर टैक्स डिफाल्टर

    • उज्जैन - 9316

    • रीवा - 7893

    • मुरैना - 7349

    • सागर - 4297

    • छिंदवाड़ा - 4303

    • शिवपुरी - 3976

    • भिंड - 1599

    • दतिया - 904

    • श्योपुर - 580

    टैक्स वसूली के नियमित प्रयास होते हैं

    ग्वालियर में वाहनों से परिवहन टैक्स की वसूली के नियमित प्रयास होते हैं। इस वजह से ग्वालियर में चारों महानगरों की तुलना में डिफाल्टरों से टैक्स वसूलने में आगे हैं। डिफाल्टर वाहनों से टैक्स वसूली नोटिस, चेकिंग व उन्हें जब्त करने के माध्यम से की जाती है। - विक्रमजीत सिंह कंग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर।

