ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा... CM के रवाना होते ही एडवोकेट मनोज शर्मा ने डीन को जड़ा थप्पड़, हिरासत में आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर हादसे के घायलों को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री के रवाना होने के ठीक बाद जीआरएमसी (GRMC) के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ को एडवोकेट मनोज शर्मा ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया।

थप्पड़ लगने के बाद मनोज शर्मा की जमकर मारपीट

डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ को चांटा लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा एडवोकेट मनोज शर्मा की जमकर मारपीट कर दी गई। इस अचानक हुई हिंसा और हाथापाई से अस्पताल परिसर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और एडवोकेट मनोज शर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

काफिले के सामने सड़क पर लेटी घायल की परिजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में हुए हादसे के घायलों का हाल जानने और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद थे।