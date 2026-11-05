ग्वालियर में आदिवासी-दलितों का किया जा रहा धर्मांतरण, मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। ग्वालियर के मुरार इलाके में आने वाले बिजौली थाने की सीमा में स्थित बथेस्डा इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होने वाले वार्षिक आयोजन में धर्मांतरण किए जाने की गंभीर शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर ग्वालियर के अधिकारियों तक पहुंची है।

शिकायत में यह भी बताया है कि इस आयोजन को लेकर एसडीएम मुरार कार्यालय में जो अनुमति मांगी गई थी वह नहीं दी गई। पुलिस ने इस आयोजन के होने को लेकर सहमति नहीं प्रदान की। शिकायत में आरोप है कि हर साल इस कॉलेज में आदिवासी व दलित समुदाय के लोगों को बुलाकर चार से पांच दिन एक ही परिसर में रख प्रभु यीशू के नाम की दुहाई देकर धर्मांतरण कराया जाता है। बिना अनुमति के हो रहा आयोजन यह आयोजन इस सालए चार नवंबर से आठ नवंबर प्रस्तावित किया गया है। वहीं इस मामले में एसडीएम मुरार नरेशचंद गुप्ता ने कहा कि आयोजन की अनुमति नहीं दी गई और बिजौली थाना प्रभारी के अनुसार शिकायत की जांच की जा रही है, कॉलेज का रिकॉर्ड व लोगों के नाम का वेरीफिकेशन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर पुलिस ने सहमति नहीं दी थी।