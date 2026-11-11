चीतों की चिंताः गांवों में स्थायी रूप से रहेंगे दो वनकर्मी, युवाओं को बनाया जाएगा तकनीकी चीता ट्रैकर

वरुण शर्मा, नईदुनिया ग्वालियर। चीता शावक के शिकार के बाद उनकी सुरक्षा व निगरानी बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे। चीतों की निगरानी केवल कूनो नेशनल पार्क के कर्मचारियों और कॉलर आईडी के भरोसे नहीं रहेगी बल्कि इसमें सामान्य वनमंडल के मैदानी अमले से लेकर गांवों के युवाओं की भी सहायता ली जाएगी।

जंगल और आसपास आबादी क्षेत्र में चीतों की निगरानी के लिए वन विभाग के दो कर्मचारी गांव में ही स्थायी रूप से रहेंगे। इससे ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा सकेगा कि वे चीते को कोई हानि न पहुंचाएं। कॉलर आईडी की रेडियो फ्रिक्वेंसी समझना बताया जाएगा हर गांव से एक युवक को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उसे चीते की कॉलर आईडी की रेडियो फ्रिक्वेंसी समझना बताया जाएगा। ग्वालियर वन मंडल के अधिकारी दीपांशु शर्मा ने बताया कि श्योपुर के नजदीकी ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों से 15 वन कर्मचारियों को निगरानी के प्रशिक्षण के लिए कूनो भेजा जा रहा है।