नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित गौतम नगर में एक हृदयविदारक सड़क हादसे में दो वर्षीय मासूम की जान चली गई। अपने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है।

आंगन में खेलते-खेलते गली में आ गया था मासूम शिवांश पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गौतम नगर निवासी वीरेन्द्र जाटव का दो वर्षीय पुत्र शिवांश देर रात घर के आंगन में खेल रहा था। उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर खाना खा रहे थे। खेलते-खेलते मासूम शिवांश घर की दहलीज पार कर बाहर गली में आ गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार बाइक सवार ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया।