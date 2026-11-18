आलोक शर्मा, गांधी सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार सुबह कैबिनेट बैठक से पूर्व मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गांधी सागर अभयारण्य में चंबल सफारी का आनंद लिया। प्रकृति की गोद में बसे इस मनोरम क्षेत्र में आयोजित सफारी में यात्रा सीएम ने राज्य सरकार की पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही।

बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उनके कैबिनेट मंत्री टेंट सिटी से चंबल नदी पर बने गांधीसागर जलाशय से तटीय क्षेत्रों और घने जंगलों की ओर निकले। सफारी के दौरान मंत्रियों ने क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता, दुर्लभ वन्यजीवों और चंबल के शांत व आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों का करीब से अवलोकन किया।