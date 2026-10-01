ग्वालियर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, किला-मानसिंह पैलेस का किया दीदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: भारत के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर व उनके सहित 30 लोगों का डेलिगेशन इन दिनों ग्वालियर प्रवास पर है। यहां डिप्लोमेटिक मिशन को लेकर कांफ्रेस भी है जिसमें अमेरिकी राजदूत सहित विशेष अधिकारी शामिल होंगे। यह कांफ्रेंस इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान ही प्रस्तावित है।

ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण और ली बारीकी से जानकारी अमेरिकी राजदूत सर्जिया गोर ने डेलिगेशन के साथ बुधवार को ग्वालियर किला, यहां स्थित मानसिंह पैलेस, लाइट एंड साउंड शो क्षेत्र देखा और इन ऐतिहासिक स्थलों को देखकर काफी प्रसन्नता भी व्यक्त की। आइआइटीटीएम से बुलाए गए गाइड के माध्यम से अमेरिकी राजदूत व डेलिगेशन को पूरी जानकारी बारीकी से दी गई। राजदूत व डेलिगेशन के कार्यक्रम में जयविलास पैलेस भी प्रस्तावित था जिसमें से कुछ सदस्यों ने पैलेस विजिट किया।