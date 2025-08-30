Gwalior Weather Update: ग्वालियर के लिए मिला-जुला रहेगा सप्ताह भर का मौसम, तेज बारिश के साथ-साथ उमस भी करेगी परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अगस्त का अंतिम दिन और सितंबर के पहले सप्ताह में मानूसन के सक्रिय रहने की संभावना है। आसमान में लगातार बादल छाए रहने, उमस भरे मौसम और रुक-रुककर वर्षा होगी। मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अगस्त से छह सितंबर के बीच मौसम पूरी तरह वर्षा और बादलों के असर में रहेगा। कहीं हल्की बौछारें तो कहीं गरज-चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है।

इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार को तेज आंधी की भी आशंका रहेगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गर्मी और उमस का असर हालांकि बना रहेगा, लेकिन बीच-बीच में होने वाली वर्षा से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि मानसून का यह दौर किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन तेज बौछारों के चलते परेशानी हो सकती है।

शहर की सड़कों पर पानी भरने की आशंका

शहर की सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही डेंगू, मलेरिया और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है।

दिनांक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान

31 अगस्त 33 26

01 सितंबर 31 25

02 सितंबर 30 26

03 सितंबर 31 26

04 सितंबर 32 27

05 सितंबर 33 26

06 सितंबर 32 25 (तापमान डिग्री सेल्सियस में)

सात दिन के मौसम का पूर्वानुमान

31 अगस्त- आसमान में बादल रहेंगे और हल्की वर्षा होने के आसार है।

01 सितंबर- आकाश अधिकतर बादलों से ढका रहेगा, हल्की वर्षा होने की संभावना।

02 सितंबर- अंचल के आसमान पर बादलों की चहलकदमी रहेगी और फुहारों के साथ पानी बरस सकता है।

03 सितंबर- उमस भरी गर्मी रह सकती है और शाम तक वर्षा हो सकती है।

04 सितंबर- बादल भी छाए रहेंगे और बीच-बीच में धूप भी आ सकती है। हल्की वर्षा भी हो सकती है।

05 सितंबर- मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही उमस भी परेशान कर सकती है।

06 सितंबर- बादलों के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।