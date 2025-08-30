MP के खरगोन में तांडव मचा रही बारिश, अस्पताल-बाजार-दुकानों में घुसा पानी; लाखों का हुआ नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई जगह जलजमाव हो गया है, तो एक जगह युवक के बहने से मौत हो गई है। शहर के मांगरुल मार्ग पुलिया पर तेज बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से मांगरुल निवासी हरिराम की बह जाने की सूचना पर SDM वीरेंद्र कटारे पहुंचे। कुछ घंटे बाद हरिराम का शव मिला है।

लोगों ने बताया कि आसपास कालोनियों के विस्तार में पुलिया को संकरा किए जाने की शिकायत भी की गई। उधर, जिला अस्पताल में वार्डो में पानी घुस गया। ICU में पानी घुस गया। पानी के बीच में मरीजों का इलाज किया गया। जवाहर नगर को थोक किराना दुकानों में पानी जमा हो गया है। व्यापारी संतोष गुजराती का कहना है कि रात में पानी घुस गया था। मजदूर सामान जमा रहे हैं। एक लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

जान को जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे ग्रामीण कहीं जाने की जल्दी में लोग जान दांव पर लगाने से भी बाज नही आते। ऐसा नजारा इन दिनों जलमग्न पुल-पुलियाओं पर देखने को मिल रहा है। भले ही जिले में नियमित बारिश नही हो रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर छोटी पुल-पुलिया, रपट जलमग्न हो गई है, जो आवाजाही में बाधा बन रही है। जिले की गोगावां जनपद के ग्राम अवरकच्छ में बह रही कुंदा नदी पर बनी निचली पुलिया (रपट) पानी भर जाने से पूरी तरह जलमग्न है। इसके बाद भी लोग बहाव के बीच पैदल या बाइक के सहारे नदी पार कर रहे हैं। यह जोखिम भरा काम होने के बाद भी मानो लोग जान दांव पर लगाने के लिए आतुर है।