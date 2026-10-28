Weather Update: ग्वालियर में दिखेगा अर्नब चक्रवात का असर, दो दिनों तक होगी बारिश, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से ग्वालियर में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच आसमान में बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावना है।

इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मौसम का असर 29 और 30 अक्टूबर को अधिक दिखाई देने के आसार हैं। इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है।