रेलवे के नियम में हुआ बदलाव, अब रात 11 बजे के बाद ट्रेन में नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज, जानिए वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब रात के समय मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

इसका असर ग्वालियर से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। हालांकि, झांसी मंडल में इन निर्देशों को लागू करने के संबंध में स्थानीय स्तर पर जारी आदेशों की पुष्टि होना बाकी है। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी कर पहले से लागू निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। रेलवे अब औचक निरीक्षण के जरिए भी व्यवस्था की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य चार्जिंग के दौरान मोबाइल और पावर बैंक गर्म होने से आग लगने की आशंका को कम करना है।