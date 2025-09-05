MP में क्या ऐसे रुकेगी मिलावट? पूरे प्रदेश में फूड सैंपल जांच का काम ठप, इंदौर का सबसे बुरा हाल

नई दुनिया, ग्वालियर। प्रदेश में मिलावटखोरों की इन दिनों मौज है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश की दो शासकीय फूड टेस्टिंग लैब में फूड सैंपलों की जांच नहीं हो रही है। इन दोनों ही लैब की एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज) की मान्यता समाप्त हो चुकी है, जिसे दोबारा से दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सभी जगह सैंपल जांच का काम ठप ऐसे में अब प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों से लेकर सभी जगह सैंपल जांच का काम ठप पड़ा हुआ है। अकेले ग्वालियर में ही पहली बार फूड सैंपलों की पेंडेंसी 400 पर पहुंच गई है। वहीं इंदौर में यह आंकड़ा 500 है। होली के त्योहार से लेकर अभी तक छह माह में ग्वालियर में सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही कोई केस आगे बढ़ पा रहा है।

हैरानी की बात यह कि पिछले दो माह से एनएबीएल के सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश में दो फूड टेस्टिंग लैब इंदौर और भोपाल में हैं। प्राइवेट लैब भी हैं लेकिन न्यायालय में शासकीय लैब की रिपोर्ट ही मान्य होती है। ग्वालियर में लैब बनकर तैयार, लेकिन नहीं हुआ शुभारंभ बता दें कि ग्वालियर में भी लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसका शुभारंभ अभी तक नहीं हो सका है। दो करोड़ रुपये के बजट की कमी के कारण यह अटक गई थी जो मिल गया है। अब जल्द लैब शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ग्वालियर सहित प्रदेशभर में पिछले दो माह से सैंपलों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बन गया है, इसी तरह भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में भी स्थिति यही है।