    MP में ईद जुलूस के दौरान बवाल, जमानत पर रिहा आरोपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को धमकाया, हिंदू संगठनों का हंगामा

    जानकारी के अनुसार विजय बागड़ा ने बताया कि 13 जून 2024 को उनके भाई विनोद बागड़ा पर मुबारिक ने हमला किया था। इस मामले में खालवा थाने में धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरोपी जमानत पर रिहा है। विजय ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय का जुलूस जानबूझकर उनके घर के सामने से निकाला गया, जबकि इससे पहले कभी इस गली से जुलूस नहीं निकला।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 03:00:21 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 03:00:21 PM (IST)
    MP में ईद जुलूस के दौरान बवाल, जमानत पर रिहा आरोपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को धमकाया, हिंदू संगठनों का हंगामा
    हिंदू संगठनों ने खंडवा-खालवा मार्ग 4 घंटे तक किया जाम।

    HighLights

    1. खंडवा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति
    2. जमानत पर रिहा आरोपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को धमकाया
    3. हिंदू संगठनों ने खंडवा-खालवा मार्ग को चार घंटे तक जाम रखा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खालवा के खारकला में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी अनुसार जमानत पर रिहा मुबारिक पुत्र मेहबूब ने बजरंग दल कार्यकर्ता विजय बागड़ा को घर के सामने धमकाने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए खंडवा-खालवा मार्ग को चार घंटे तक जाम रखा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे रहे और पुलिस कार्रवाई की मांग करते रहे।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया

    सूचना पर हरसूद एसडीएम आर.सी. खतेडिया, एसडीओपी लोकेन्द्र सिंह खालवा तहसीलदार राजेश कोचले नायव तहसीलदार विनोद यादव व रोशनी चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों व ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को समझा।

    मुस्लिम समुदाय ने निकाला था जुलूस

    विजय बागड़ा ने बताया कि 13 जून 2024 को उनके भाई विनोद बागड़ा पर मुबारिक ने हमला किया था। इस मामले में खालवा थाने में धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरोपी जमानत पर रिहा है। विजय ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय का जुलूस जानबूझकर उनके घर के सामने से निकाला गया, जबकि इससे पहले कभी इस गली से जुलूस नहीं निकला।

    जुलूस के खिलाफ धरने पर बैठे लोग

    धरने पर बैठे लोगों ने बिना अनुमति डीजे वाहन व जुलुस निकलने वाली समिति सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक जिम्मेदार समिति सदस्यों पर प्रकरण दर्ज नहीं होता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। एसडीओपी लोकेन्द्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

