ग्वालियर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवाओं का शीतकालीन शेड्यूल लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से शीतकालीन उड़ान अनुसूची लागू हो गई है। नए शेड्यूल में ग्वालियर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवाएं निर्धारित की गई हैं।

इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से यात्रियों को इन प्रमुख शहरों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा।

ग्वालियर से मुंबई के लिए इंडिगो की उड़ान सप्ताह के सातों दिन

शेड्यूल के अनुसार, ग्वालियर से मुंबई के लिए इंडिगो की उड़ान सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी। यह उड़ान दोपहर 12:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी और 12:50 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। दिल्ली के लिए अकासा एयर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान संचालित करेगी।