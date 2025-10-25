मेरी खबरें
    भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवाओं व किशोरों के लिए 'युवा एआई-ग्लोबल यूथ एआई चैलेंज' नाम से एक नई प्रतियोगिता शुरू की है। सबसे अच्छे 20 प्रोजेक्ट को नई दिल्ली में 19-20 फरवरी 2026 को होने वाले इंडिया एआइ इंपेक्ट समिट में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 11:06:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 11:21:29 AM (IST)
    'युवा एआई-ग्लोबल यूथ एआई चैलेंज' में एआई की मदद से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाएंगे युवा
    विजेताओं को 85 लाख रुपये तक के पुरस्कार, प्रमाणपत्र और भविष्य में निवेश या प्रशिक्षण के मौके भी मिलेंगे। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. युवा व किशोर इसमें भाग ले सकते हैं चाहे अकेले या तीन लोगों की टीम बनाकर।
    2. इसके लिए उन्हें सबसे पहले किसी वास्तविक सामाजिक समस्या को पहचानना होगा।
    3. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, इसके बाद स्क्रीनिंग और ज्यूरी मूल्यांकन होगा।

    विक्रम तोमर, नईदुनिया, ग्वालियर। ग्वालियर सहित देशभर के युवा और किशोर अब एआई की मदद से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवाओं व किशोरों के लिए 'युवा एआई-ग्लोबल यूथ एआई चैलेंज' नाम से एक नई प्रतियोगिता शुरू की है।

    इसे लेकर यूजीसी ने एक आदेश भी जारी किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 13 से 21 वर्ष के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। युवा व किशोर इसमें भाग ले सकते हैं चाहे अकेले या तीन लोगों की टीम बनाकर।


    उन्हें सबसे पहले किसी वास्तविक सामाजिक समस्या को पहचानना होगा, जैसे बुजुर्गों की मदद, शिक्षा में सुधार, प्रदूषण घटाना या खेती को आसान बनाना। फिर उस समस्या का समाधान एआई की मदद से तैयार करना होगा, जैसे कोई एप, टूल या तकनीकी आइडिया। चयनित युवाओं को आनलाइन बूटकैंप और वर्कशाप में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां विशेषज्ञ उन्हें सिखाएंगे कि अपने विचार को कैसे बेहतर बनाना है।

    सबसे अच्छे 20 प्रोजेक्ट को नई दिल्ली में 19-20 फरवरी 2026 को होने वाले इंडिया एआई इंपेक्ट समिट में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि विजेताओं को 85 लाख रुपये तक के पुरस्कार, प्रमाणपत्र और भविष्य में निवेश या प्रशिक्षण के मौके भी मिलेंगे।

    प्रमुख तिथियां

    • आवेदन प्रारंभ : एक अक्टूबर 2025

    • आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अक्टूबर 2025

    • स्क्रीनिंग एवं ज्यूरी मूल्यांकन : नवंबर 2025

    • 10 दिन का वर्कशाप्स व बूटकैंप्स : नवंबर 2025

    • द्वितीय चरण प्रस्तुतियां : सात दिसंबर 2025

    • वर्चुअल इंटरव्यू एवं प्रेजेंटेशन : दिसंबर 2025

    • शीर्ष 20 फाइनलिस्ट की घोषणा : 31 दिसंबर 2025

    • कार्यक्रम एवं विजेता घोषणा : 16 से 20 फरवरी 2026

