बिना तलाक कर ली दूसरी शादी! राजस्व विभाग की महिला कर्मचारी ने पति के खिलाफ की शिकायत, ASI पर मदद का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मुरैना में राजस्व विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी ने अपने ही पति पर बगैर तलाक लिए दूुसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला ने ग्वालियर के एएसआइ पर मदद करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायत की।

CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत महिला की ओर से फोटो भी दिखा गए हैं। इस संबंध में महिला की ओर से CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। महिला का नाम स्मिता शर्मा है। स्मिता का आरोप है कि उनकी शादी भिंड के रहने वाले अमित शर्मा से हुई थी। अमित पेशे से सरकारी इंजीनियर है। महिला राजस्व विभाग में है। वर्तमान में पोस्टिंग मुरैना में है।