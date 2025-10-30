मेरी खबरें
    बिना तलाक कर ली दूसरी शादी! राजस्व विभाग की महिला कर्मचारी ने पति के खिलाफ की शिकायत, ASI पर मदद का आरोप

    ग्वालियर में मुरैना की राजस्व विभाग में पदस्थ कर्मचारी स्मिता शर्मा ने अपने पति अमित शर्मा पर बिना तलाक दूसरी शादी करने और ASI राजकिशोर त्रिपाठी की मदद से बच निकलने का आरोप लगाया है। स्मिता ने पुलिस कंट्रोल रूम और CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई तथा तस्वीरें भी सौंपीं। आरोप है कि अमित ने 2024 में उत्तर प्रदेश निवासी युवती से शादी की और उनसे बच्चा भी हुआ।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 06:39:52 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 06:39:52 PM (IST)
    MP News: मुरैना की महिला कर्मचारी ने पति पर दूसरी शादी और एएसआइ की मदद का गंभीर आरोप लगाया

    HighLights

    1. महिला कर्मचारी स्मिता शर्मा ने पति पर गंभीर आरोप लगाए।
    2. पति अमित शर्मा सरकारी इंजीनियर, भिंड का निवासी है।
    3. ASI राजकिशोर त्रिपाठी पर मदद का आरोप लगाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मुरैना में राजस्व विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी ने अपने ही पति पर बगैर तलाक लिए दूुसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला ने ग्वालियर के एएसआइ पर मदद करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायत की।

    CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत

    महिला की ओर से फोटो भी दिखा गए हैं। इस संबंध में महिला की ओर से CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। महिला का नाम स्मिता शर्मा है। स्मिता का आरोप है कि उनकी शादी भिंड के रहने वाले अमित शर्मा से हुई थी। अमित पेशे से सरकारी इंजीनियर है। महिला राजस्व विभाग में है। वर्तमान में पोस्टिंग मुरैना में है।


    महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायत की कि उनके पति ने 2024 में उप्र निवासी युवती से शादी कर ली। जिससे बच्चा भी हुआ है। इसके बाद महिला को पति की ओर से घर से निकाल दिया गया। पति अक्सर झगड़ा करता था। ASI राजकिशोर त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि वह अमित का रिश्तेदार है। इसके चलते ASI की ओर से इस मामले में मदद की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है- शिकायत आई है, मामले की जांच की जा रही है।

