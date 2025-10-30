बिना तलाक कर ली दूसरी शादी! राजस्व विभाग की महिला कर्मचारी ने पति के खिलाफ की शिकायत, ASI पर मदद का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मुरैना में राजस्व विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी ने अपने ही पति पर बगैर तलाक लिए दूुसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला ने ग्वालियर के एएसआइ पर मदद करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायत की।
महिला की ओर से फोटो भी दिखा गए हैं। इस संबंध में महिला की ओर से CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। महिला का नाम स्मिता शर्मा है। स्मिता का आरोप है कि उनकी शादी भिंड के रहने वाले अमित शर्मा से हुई थी। अमित पेशे से सरकारी इंजीनियर है। महिला राजस्व विभाग में है। वर्तमान में पोस्टिंग मुरैना में है।
महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायत की कि उनके पति ने 2024 में उप्र निवासी युवती से शादी कर ली। जिससे बच्चा भी हुआ है। इसके बाद महिला को पति की ओर से घर से निकाल दिया गया। पति अक्सर झगड़ा करता था। ASI राजकिशोर त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि वह अमित का रिश्तेदार है। इसके चलते ASI की ओर से इस मामले में मदद की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है- शिकायत आई है, मामले की जांच की जा रही है।
