हरदा: तालाब में डूबने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, खेलते-खेलते पानी में समाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा । नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे स्थित कड़ोला गांव में तीन साल की बच्ची तालाब में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब मां तालाब किनारे ही कपड़े धो रही थी और पिता खेत में काम कर रहे थे। शनिवार को दोपहर बच्ची लक्ष्मी की मां कपड़े धो रही थी।

खेलते हुए पानी में पहुंची

इसी समय लक्ष्मी खेलते हुए तालाब किनारे पहुंच गई। बच्ची जब गहरे पानी में चली गई तब उसकी मां को पता चला और वह बच्ची को पानी से बाहर निकालने दौड़ पड़ी। बच्ची को पानी से बाहर निकालकर उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। जांच के बाद चिकित्सक ने बच्ची को मृत बता दिया।