हरदा SDM के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी; राशन दुकान घोटाले में कोर्ट के आदेश को किया था नजरअंदाज, 3 नवंबर को पेशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने हरदा एसडीएम के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी को गिरफ्तार कर मूल अभिलेखों सहित आगामी सुनवाई तीन नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।

न्यायालय के आदेश की अवहेलना और मामले से संबंधित मूल राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत न करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 और 388 के तहत वारंट जारी किया गया है।

समन जारी होने पर नहीं दिया रिकॉर्ड

मामला शासन विरुद्ध धीरज तोमर से संबंधित है। इसमें न्यायालय ने मूल राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए एसडीएम को कई बार समन और नोटिस जारी किए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।

राशन वितरण में 7.04 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप

उल्लेखनीय है कि नयापुरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता के आरोप में कनिष्ठ खाद्य अधिकारी अमृता भट्ट ने विक्रेता धीरज तोमर के विरुद्ध हंडिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, 22 फरवरी 2022 को जांच के दौरान दुकान बंद मिली। हितग्राहियों ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी का राशन नहीं मिलने की जानकारी दी थी। विक्रेता पर गेहूं, चावल, नमक, चीनी और केरोसिन के सात लाख चार हजार 445 रुपये के वितरण में गड़बड़ी का आरोप है। इसी मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है।