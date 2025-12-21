मेरी खबरें
    By Anilkumar ManikEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:59:54 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 10:01:10 AM (IST)
    करणी सेना का हरदा में आंदोलन आज, खंडवा, बैतूल और नर्मदापुरम की ओर जाने वाले वाहनों के लिए मार्ग डायवर्ट
    करणी सेना का हरदा में आंदोलन आज।

    HighLights

    1. अतिरिक्त रिजर्व बल अलर्ट मोड पर
    2. जिले की चारों सीमाओं पर की बैरिकेडिंग
    3. यातायात पुलिस ने डायवर्ट किया रूट

    नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का 21 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में जनक्रांति आंदोलन होगा। आंदोलन में 10 जिलों का पुलिसबल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगा। इसमें विशेष सशस्त्र बल की एसएएफ की कई कंपनियां, क्यूआरएफ, एसटीएफ शामिल हैं।

    जिले में 5 लेयर (पांच स्तरीय) पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जो आंदोलन स्थल नेहरू स्टेडियम से लेकर जिले के समस्त एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट्स तक प्रभावी रूप से तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 1500 पुलिस कर्मियों का बल रिजर्व में रखा गया है।


    अतिरिक्त रिजर्व बल अलर्ट मोड पर

    वहीं समीपस्थ जिलों में भी अतिरिक्त रिजर्व बल अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बल उपलब्ध कराया जा सके। शनिवार को पुलिस एवं प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। जो पुलिस कंट्रोल रूम हरदा से प्रारंभ होकर ड\. आंबेडकर चौक, अस्पताल चौराहा, उत्कृष्ट विद्यालय, नायरा पेट्रोल पंप, गुर्जर बोर्डिंग, तेजाजी चौक, पुराना चौधरी अस्पताल, काली मंदिर, परशुराम चौक, सब्जी मंडी, आंबेडकर चौक होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुआ।

    जिले की चारों सीमाओं पर की बैरिकेडिंग

    इस दौरान 50 से अधिक वाहनों और एक हजार से अधिक पुलिस जवानों ने शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले की चारों सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है और आंदोलन स्थल के आसपास के मार्गों का यातायात डायवर्ट किया गया है। खंडवा, बैतूल और नर्मदापुरम की ओर जाने वाले वाहन डायवर्ट मार्गों से गुजरेंगे।

    ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी

    संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात कर वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को समय रहते चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

    यातायात थाना पुलिस ने डायवर्ट किया रूट

    कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने निगरानी के लिए 24 अधिकारियों और 48 पटवारियों की ड्यूटी लगाई है, जो 24 स्थानों पर निगरानी का काम करेंगे। 21 दिसंबर को करणी सेना परिवार के जनक्रांति आंदोलन में बड़ी संख्या में जनमानस के सम्मिलित होने की संभावना को देखते हुए नेहरू स्टेडियम एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिक भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न होना संभव है।

    सामान्य आमजनों की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ट्रैफिक डायवर्ट किया है। इसके तहत हरदा से छीपानेर की ओर जाने एवं आने वाले वाहन, अस्पताल तिराहा, नई सब्जी मंडी मार्ग, प्रताप टॉकीज मार्ग, बायपास चौराहा, छीपानेर चौक का वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

    खंडवा की ओर से इंदौर की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए खेड़ीपुरा चौराहा, बायपास चौराहा, पुलिस लाइन, फोरलेन बायपास रोड़, इंदौर की ओर जा सकते हैं।

    खंडवा की ओर से नर्मदापुरम बैतुल की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए खेड़ीपुरा चौराहा, बायपास चौराहा, पुलिस लाइन, फोरलेन बायपास रोड़ से नर्मदापुरम व बैतुल की ओर जाते सकते हैं।

    नर्मदापुरम, बैतुल की ओर से आने-वाले वाहन उड़ा फोरलेन ब्रिज का उपयोग करते हुए छोटी हरदा ब्रिज से बजाज शोरुम, चित्रा ईमली तिराहा, बायपास चौराहा से खंडवा रोड की जा सकते हैं।

