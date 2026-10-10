हरदा में खुलेगा फूड पार्क; कृषि आधारित उद्योगों और किसानों की समृद्धि के लिए CM मोहन यादव ने की घोषणा

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हरदा आगमन के दौरान भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के विकास, किसानों की आर्थिक उन्नति और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से हरदा में फूड पार्क स्थापित करने की महत्वपूर्ण मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

पूर्व मंत्री पटेल द्वारा उठाई गई मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहमति जताते हुए हरदा में फूड पार्क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को हरदा जिले में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और रोजगार के नए अवसरों की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।